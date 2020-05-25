港交所今日逆市升6%，摩根士丹利日前亦發布報告唱好港交所，將目標價由270元上調至310元，維持「增持」評級。大摩於報告中指，美國預託證券（ADR）湧港上市，加上大灣區將提供更多金融政策支持，幫助提升港股流動性，在此背景下，強調該行提出的「最好情況」（blue-sky scenario）預測，即全部符合資格的美股ADR都到香港上市，屆時港交所收入可增加一倍。

在大摩的「最好情況」中，全部美股ADR均來港掛牌後，港股市值累計可增加9萬億港元，北水日成交可增兩成，市場換手率大幅增加，對港股日成交的影響達1370億港元。而至2022年或以後，港交所收入可增加一倍。此外，現時港股周轉率（velocity）明顯低於深交所、上交所，大摩認為，在大灣區金融政策推動下，更多資金會流向香港，亦令港交所與內地交易所的流動性聯繫更為深入，「最好情況」中，港股周轉率可因此大增1.2倍。

大摩分析又指出，假設大多數ADR來港上市，估計可令港交所日成交增400億港元；多數在美中概股來港亦將會帶動港股窩輪、牛熊證的成交，並帶動上市費收入。不過大摩亦提及部分障礙及變數，例如具有企業同股不同權（Corporate WVR）架構的美股ADR仍不能在港上市。

風險方面，大摩未有提到人大審議港區國安法，但提及「美國對香港可能的政策改變」。不過該行認為，美國對港的政策改變也不會改變香港市場對外的開放性，亦不會改變香港金融市場的規則、監管，相信對比上海、深圳，香港仍對美股ADR有獨特的吸引之處。

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