自從被日本東利多控股（Toridoll）收購後，專賣雲南米線的譚仔三哥不時推出新產品吸引食客。因應近期夏日熱辣辣，三哥最新推出期間限定的酸辣撈薯粉，包括了豬耳、雲耳、薄脆及青瓜絲的四重爽脆口感，配合三哥酸辣汁，希望俾到夏天不想吃湯麵的食客新感覺。

撈麵預設係5小辣，如果讀者想越級向更高難度挑戰，可以由4小辣起跳，最高是雙特辣。而想試呢個撈麵，但又食開10小辣的讀者可能要特訓才能食啦。

雖然公司表示生意有受疫情影響，但實際幾多則不方便透露。然而，翻查譚仔三哥facebook公布，首季以來只開了粉嶺新店，因租約期滿結束了葵涌廣場分店，牛頭角得寶花園裝修後重開，變相首季至今開舖上幾乎打平手，似乎非常審慎。

不過譚仔三哥的進取花在餐單上，除了今次由賣湯麵撈過界賣撈麵，還會推出兩款新夏日特飲，鹹檸梳打及密桃乳酸，食上述撈麵還可以加配近期新菜式「小豬件」，滿足食客多樣化選擇。

目前三哥幾乎每一兩個月拎出新招吸食家，好似早排先出了花膠雞米線，據講反應好理想，今日正是期間限定的最後一日，公司表示會視乎反應後再決定是否加推。

花生醬

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