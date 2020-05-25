美團點評首季蝕逾15億人幣 到店、酒店及旅遊成重災區
文章日期：2020年5月25日 17:33
美團點評（3690）宣布首季業績，雖然期內收入按年跌12.6%至167.53億元（人民幣，下同），但仍好過市場預期；虧損約15.78億元，去年同期虧損14.31億元；經調整虧損淨額約2.16億元，好過市場預期，去年同期為虧損10.49億元。
業務分部收入方面，到店、酒店及旅遊成為重災區，按年跌31.1%至30.95億元；其次是餐飲外賣，按年跌11.4%至94.90億元；新業務及其他則按年微升4.9%至41.68億元。餐飲外賣、新業務及其他的經營虧損分別為7.09億、13.64億元，而到店、酒店及旅遊則錄約6.80億元的經營溢利。
美團點評稱，自2020年1月下旬以來，新冠肺炎疫情對商家的日常營運造成嚴重影響，首季業務有下行壓力，預計2020年餘下時間，包括持續的疫情預防措施、消費者對線下消費活動的信心不足以及商家關閉的風險等因素將繼續對業務表現產生潛在影響。
首季餐飲外賣業務的交易金額按年減少5.4%至715億元；餐飲外賣日均交易筆數按年減少18.2%至1510萬筆。
公司形容，到店業務面對更嚴峻的挑戰，恢復明顯落後於餐飲外賣分部，由於大多數到店服務類別被歸類為非剛需或娛樂相關服務，加上消費者對衛生安全的顧慮及地方政府的限制，期內市場供應及需求均處於低位。
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