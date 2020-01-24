匯豐宣布，旗下支付應用程式PayMe推出3年以來，用戶數目已突破200萬，同時PayMe亦連續3年成為香港最受歡迎的社交支付應用程式，以個人對個人（P2P）交易金額計算，市場份額達到70%，成為客戶首選的支付方式，用作付款轉賬和聯繫親友。

此外，PayMe的商用方案「PayMe for Business」自去年3月推出以來，已為數千家商戶提供收款服務，期內利用PayMe與商戶進行交易的用戶量亦大幅上升。隨著數碼平台愈趨普及，PayMe for Business於今年第一季的交易量錄得顯著增長，按季的月均交易量倍增。

匯豐表示，為答謝用戶及商戶支持，PayMe將會推出「#better2gether」的消費者推廣活動，由本星期起，用戶只需在PayMe上發送2元給朋友或家人，並於付款訊息上註明「#better2gether」標籤，即有機會贏取豐富獎品。PayMe將隨機抽出200名得獎者，答謝用戶支持。

除了答謝消費者的活動，PayMe for Business亦將舉辦名為「每月商店巡禮」的推廣活動，每月向PayMe用戶推介一系列商戶，享受商戶提供的優惠，同時支持中小企開拓新客源。

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