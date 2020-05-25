人大推港區國安法，港股今早低開204點後最多曾挫410點，其後回升38點，收市最終反覆回升22點或0.1%，報22952點，成交金額1182億元，較上日減少34.52%；國指升39點或0.42%，報9465點。

憧憬中概股回歸，加上有傳物美科技擬來港IPO，港交所（0388）升6.18%，收報275元，是升幅最大的藍籌，同時亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻58點。

中移動（0941）跌3.47%，收報54.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。

憂慮國安法生效引發走資，加上中美關係趨緊張，本地地產股、銀行股、保險向下。恒生（0011）跌3.79%，收報119.3元，是跌幅最大的藍籌。

其他銀行股方面，中銀香港（2388）跌2.9%，收報21.8元；匯控（0005）跌0.42%，收報35.7元。MSCI香港指數權重股友邦（1299）亦跌1.56%，收報63元。

本地地產股方面，恒地（0012）跌2.71%，收報26.95元；新地（0016）跌1.82%，收報89.1元；新世界發展（0017）跌0.87%，收報7.94元；長實集團（1113）跌2.46%，收報41.55元；信置（0083）跌2.45%，收報8.75元。

今日公布業績的美團（3690）收報125.8元，升6.16%，而上周五公布業績的阿里巴巴（9988）收報198.2元，無升跌。騰訊（0700）收報416.6元，升1.02%。

物管股有資金炒作，多隻股份升幅顯著。佳兆業美好（2168）收報33.4元，升10.23%；奧園健康（3662）收報8.98元，升8.59%；時代鄰里（9928）收報8.59元，升6.58%；保利物業（6049）收報83.95元，升5.86%；雅生活服務（3319）收報42.5元，升4.94%；永升生活服務（1995）收報11.76元，升4.63%；新城悅（1755）收報20.4元，升4.62%；中海物業（2669）收報8.5元，升4.17%。

康希諾（6185）公布新冠疫苗值得進一步研究。股價先升後跌，股價今最最多曾升8.1%，高見240元，半日最多跌27.9%，低見160元，收報191.1元，跌13.9%。

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