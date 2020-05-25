全國政協、恒地（0012）聯席主席李家傑於北京出席兩會期間接受內媒訪問表示，新冠肺炎疫情讓社會各界更深刻意識到科技的重要作用，認為科學技術是未來經濟社會發展的關鍵，建議通過打造創新創業孵化平台推動香港科技創新，實現產業升級發展。

他透露，擬在開源（RISC-V）芯片、儲能技術等領域進行投資，旨在為年輕人創造更多的就業機會。

李家傑表示，正籌劃創建一個聚焦AIoT 和芯片、醫療健康、智慧能源的人工智能科技產品創新實驗平台Life-Lab，幫助香港年輕人抓緊科技創新的機遇，並推動香港快速成長為國際科技創新中心。

李家傑表示，希望能吸引全球科學家和科技人才來到香港，引進全球高端科技領域的知識產權(IP)，利用香港的人才、知識產權、法律、經貿等多方面的優勢，加速人工智能科技產品的商業應用，一方面滿足內地的巨大市場和需求，同時推動本港在科技創新領域的快速發展，成為大灣區的創新科技中心。

Life-Lab將會集中發展AIoT 和芯片、醫療健康和智慧能源範疇，向科技團隊提供開源芯片平台，讓他們設計AIoT 產品和解決方案；此外，又會以煤氣（0003）在內地3000萬燃氣用戶作為應用場景，推動智慧能源產品技術的研發，而在香港，則以仁安醫院作為醫療健康科技創新的應用場景。

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