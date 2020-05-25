停牌超過兩年的匯源果汁（1886）公布更換核數師，由於羅兵咸永道未能承諾完成2017年審核明確時間表，故五月一日要求羅兵咸永道辭任，羅兵咸永道則於5月15日與公司達成共識，並已辭任公司核數師。公司在23日委任中匯安達為新任核數師，即日生效。

羅兵咸永道在辭任函表示，匯源在2018年及2019年期間在提供關鍵審核資料和證據，以及開展審核工作所需的必要管理層參與方面存在重大延誤，對2017年審核的進展產生了重大影響。由於公司尚不完善的資料和文件，對於完成2017年審核是重要及關鍵的，而儘管一再要求，其卻並未獲得該等資料，管理層也沒有承諾提供該等資料的明確時間表，故未能回應董事會的要求，對完成2017年審核的時間表做出承諾。

羅兵咸永道並指出，自今年2月已與匯源反覆討論，包括要求提供支持性資料及證據。當中涉及四項重點，包括核數師對兩個階段的獨立調查的範圍、方法和發現皆提出了若干意見，並要求審閱獨立法證會計師的相關工作底稿，但截至辭職日獨立法證會計師尚未採納核數師的多項建議，核數師未獲得獨立法證會計師的工作底稿。

以及核數師尚未從匯源管理層取得令其滿意的解釋、回覆或證據，以處理由獨立法證會計師和獨立內部監控顧問準備的報告中的若干發現。同時，羅兵咸永道對完成2017年審核至關重要的其他重要審核資料和證據尚不完善，包括但不限管理層對某些資產的減值和可收回性評估、與相關方進行的交易和結算以評估此類交易和結算的準確性和完整性等。

另外，亦包括公司違反某些貸款的條款及就支付某些票據和債券的本金和利息構成違約；相應和潛在就某些其他借款構成交叉違約；可轉換債券持有人因公司拖欠款項而提出的清盤申請，顯示存在可能會對公司的持續經營能力產生重大懷疑的重大不確定性等。

記者：方楚茵

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