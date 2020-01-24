恒指半日跌228點 恒生挫4.1% 港交所逆升2.3%
文章日期：2020年5月25日 12:23
國安法立法惹民意、國際社會反彈，美國更擬制裁中港，恒指今早低開204點，最多曾挫410點或1.79%，曾一度止跌轉升38點，半日收市跌228點或1%，報22701點，成交金額661億元；國指跌42點或0.46%，報9383點。
國安法引發市場憂慮，恒生（0011）跌4.11%，收報118.9元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.44%，收報61.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低76點。
中美關係轉趨緊張，憧憬中概股回流，港交所（0388）升2.39%，收報265.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點。逆市上升的還有創科實業（0669），升2.6%，收報67.15元，是升幅最大的藍籌。
人大推國安法，周末新盤雖然仍熱銷，不過地產股下跌，恒地（0012）跌3.25%，收報26.8元；新地（0016）跌2.42%，收報88.55元；新世界發展（0017）跌1.37%，收報7.9元；長實集團（1113）跌3.05%，收報41.3元；信置（0083）跌2.23%，收報8.77元。
本地銀行股亦下跌，恒生跌4.11%；中銀香港（2388）跌3.12%，收報21.75元。匯控（0005）跌1.53%，收報35.3元。
康希諾（6185）公布新冠疫苗值得進一步研究。股價先升後跌，股價今最最多曾升8.1%，高見240元，半日最多跌27.9%，半日收報178.5元，跌19.5%。
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