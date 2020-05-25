恒指跌228點，收報22701點，成交金額661億元。港股續受國安法困擾，初段跌幅達400點，但低位開始見買盤承接，恒指一度倒升。港資股仍偏弱，新地（016）、領展（0823）、太古地產（1972）、恒生（0011）等，不同領域的龍頭代表都跌破疫情底。科技股、醫療設備、教育股偏強，人民幣離岸價跌至7.15水平，內房股初段大跌，其後倒升，市場開始憧憬中央會放寬調控來拯救經濟。

是否如此仍要觀察，資金仍會以科技、醫療設備、醫藥、消費零售為主線。消費股普遍已迫近疫前高位，內地白酒股更是屢創新高，落後的股份可小注短炒。

周黑鴨（1458）本是內地鹵制食品的龍頭，但早年面對大量「老翻」，近年又有絕味食品、煌上煌等競爭對手崛起，18年、19年收入和盈利持續下跌，股價也拾級而下。

周黑鴨一直以自營店模式經營，擴張速度慢，也要承受水電煤舖租等經營開支，而絕味則快新以特許經營方式擴張，近年收入盈利齊升，股價也不斷新高。有見及此，周黑鴨去年底也宣布開展特許經營，當時股價便急速炒上，由不足4元升至6元。

由於對手已快速擴張，又加速開店搶奪市場會很困難，加上疫情影響，股價又回到起點。但是否失敗言之尚早，但回到起點則再有值博率，特別是同業和一眾消費品股都起飛，有炒落後條件。此外，周黑鴨產品又進駐上海全家和711，進一步擴闊分銷渠道，也成為近期的炒作借口。

張兆聰

明報首席評論員