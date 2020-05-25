曾在股壇叱咤一時、近年化身網紅的知名評論員「燒山」蕭若元，旗下上市公司易還財務（8079）上月初宣布斥資逾1200萬元，收購3間茶餐廳「時代冰室」的20%權益。集團稱賣方屬獨立第三方，翻查資料，蕭若元女兒蕭瑤瑤不但在易還入股前已是3間餐廳董事，易還買入的其中一間餐廳股權，更是由一家蕭瑤瑤在訪問中曾談及發展大計的私人公司元卓集團在2月時售予該名第三方，1個月內便易手至易還手上。有市場人士認為，有關收購在3月已經完成，公司卻延至一個月後才披露，令人關注公司管治的問題。

蕭瑤瑤：私人公司商業決定

本報曾向蕭若元、易還及蕭瑤瑤查詢，蕭若元表示不會回應提問。蕭若元胞妹、易還行政總裁蕭若虹則稱，蕭若元本身於元卓並無權益，交易純屬董事局商業決定。至於為何延後披露交易，則未有再回覆。蕭瑤瑤未有回應是否元卓股東及董事，僅指交易是私人公司的商業決定，不會再就此回應。

易還上月初發公告，稱已完成向3名獨立第三方潘愛琼、楊幸茹及袁明欣分別收購九龍灣、沙田及北角時代冰室的20%權益，以總作價1205萬元計，相當於3間餐廳估值達6025萬元，惟當中只有已經營近兩年的沙田餐廳有盈利，而且扣除經營不足半年、仍在虧損的九龍灣及北角餐廳，仍倒輸近50萬元。資料顯示，易還所購的3間餐廳中，兩間均存在一家私人公司股東元卓集團，其中沙田分店更是元卓在2月才出售50%予楊幸茹，不足一個月再由楊將其中20%股權易手至易還財務（見圖）。

在易還收購前，即今年2月，蕭瑤瑤曾以行政總裁身分受訪，大談元卓集團逆市擴展大計。資料顯示，雖然元卓只有一名董事叫鄭國偉，惟其母公司Roundtable Group（簡稱元卓BVI）為離岸公司，其董事及股東資料不詳，蕭瑤瑤則早在2018年5月至2019年10月已獲委任為3間時代冰室董事。

事實上，由於其中兩名賣家潘愛琼及楊幸茹為母女關係，導致首兩宗交易合併為一宗，才令交易性質變成須予披露交易，否則易還甚至毋須披露收購。此外，據易還早前披露，集團截至2月底止手頭現金不足2800萬元，相當於收購3間時代冰室總作價，已花去公司近半流動資金。

譚紹興：或引起對易還管治的關注

香港投資者學會主席譚紹興表示，這交易作為須予披露交易應及時披露，若交易涉及重大現金流都應予以披露。至於交易獨立性則要視乎蕭瑤瑤是否元卓的唯一董事或擁有控制權，即使坊間把交易跟蕭若元扯上關係，暫難以追究，但相信會引起對易還公司管治的關注。

明報記者