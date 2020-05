作為互聯互通的一部分,即將迎來3周年的債券通去年成交激增,投資者數目亦增長近3倍。債券通總經理馬俊禮(Julien Martin)表示,目前債券通有95%投資者是投資中國及政策銀行債券為主。幾近成為國債「專用通道」。他指出,在全球主要經濟體紛紛宣布減息下,中國國債息率吸引,加上具分散投資功能,估計外資今年會加速配置,令債券通有持續增長空間,下半年更可期待。

明報記者 馬迪帆

投資者常因中國企業債「爆煲」頻現,對內地債市印象欠佳。資料顯示,去年底中國債券市場規模已突破100萬億元人民幣,去年違約事件(event of default)佔市場不足1%,馬俊禮表示,中國債市違約佔比遠低與其他全球定息市場,市場整體非常安全。他又稱,現時債券通投資者有95%均是以購買國債、政策銀行債為主,主要面對的是主權風險,「as long as you don't think China will collapse(只要你認為中國不會倒)」,違約風險便極細。餘下5%投資者,也是購買高評級的資產擔保證券(ABS)等信用債,未見信心受到影響。他指出,中國債市架構,令外資更傾向購買低風險國債,但相信信用債市場長遠也有望打開。

將協助國債爭取納入富時債券指數

近年外資湧入中國債市,國際指數納入中國債券功不可沒。彭博巴克萊指數去年4月起分段納入,而更專注新興市場的摩通債券指數,今年2月起亦分段納入(見圖)。馬俊禮表示,債券通將協助國債爭取納入富時債券指數。他表示,指數公司今年3月反饋正面,結果則將在9月公布。由於指數考察時,會關注外資進入市場的便利程度,他指出,債券通有不少工作須進行,如新增「T+4」結算周期,並研究延長交易時間、拓展債券期貨等。

料今年日均成交倍增至200億人幣

馬俊禮強調,彭博、摩通兩指數仍分段納入中國國債,「增長故事尚未完結」。除國債具吸引力外,債券通也致力提升平台,探索債券定價,日後希望吸引到私人銀行、基金授權(mandate)等參與者。他指出,選擇國債是外資大勢所趨,保守估計今年日均成交可增一倍至200億元人民幣。

雖然新冠肺炎年初在內地爆發,但今年3月債券通單月成交一度接近4800億元人民幣。至於4月成交急跌,馬俊禮認為,各國大規模封城、隔離,全球交易無可避免受到影響,不過5月起已開始有不錯反彈。隨着疫情打擊經濟,美國帶頭減息,多國身陷負利率,他指出,中國因不需減息釋放流動性,能夠維持相對高息,並強調國債是高質素資產,其起到的分散投資作用更吸引。

