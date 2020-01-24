人大推國安法，引發國際反彈、香港再現示威衝突，而美國亦可能制裁中港，恒指今早低開204點或0.9%，報22725點，成交金額32億元；國指今早低開25點或0.28%，報9400點。

旺旺（0151）升5.52%，報5.54元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌4.3%，報61.25元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低95點。工行（1398）升1.21%，報5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點。

國安法公布後首周末，新盤兩日沽330伙，地產股普遍向下，新世界發展（0017）跌0.37%，報7.98元；長實集團（1113）跌2%，報41.75元；恒地（0012）跌0.72%，報27.5元；新地（0016）跌0.83%，報90元；信置（0083）升0.33%，報9元。

美團點評（3690）、滔搏（6110）今日公布業績，美團（3690）開市報116.9元，跌1.35%；滔搏（6110）開市報9.5元，升1.39%。I.T（0999）周三(27日)公布業績。I.T開市報1.11元，無升跌。

阿里巴巴（9988）上周公布首季業績，收入增長22%，至1143億元人民幣，高過市場預期的1070億元人民幣，不過收入增速是歷來最低。阿里巴巴開市報193.7元，跌2.27%。

康希諾（6185）表示，新冠疫苗在一項中國早期研究中顯示出希望。開市報239元，升7.65%。

中國太保（2601）據報已選擇瑞銀和華泰國際牽頭安排其在滬倫通之下發行全球存託憑證(GDR)。開市報20.6元，跌0.72%。

美國將奇虎360等多家中國組織加入實體清單，以限制美國對這些實體的出口。科技股股向下，金蝶國際（0268）開市報12.7元，跌1.4%；金山軟件（3888）開市報25.7元，跌0.19%；中國軟件國際（0354）開市報3.9元，跌2.01%。

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