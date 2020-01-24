人大推港區國安法，港股ADR上周五再跌140點，報22790點。推港區國安法觸發連串事件，例如美國國務卿蓬佩奧警告稱，如果中國政府推進「香港國安法」，美國將重新考慮對香港出口商品的關稅豁免政策；美國國家安全顧問奧布萊恩表示，中國此舉將可能導致美國制裁，並威脅香港的金融中心地位；多國關注國安法立法情況；周日示威再現等，留意港股沽壓會否持續。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.91%，折合報408.64元；匯控（0005）跌0.6%，折合報35.64元；建行（0939）升0.31%，折合報6.04元。

今日焦點股份可留意：

國安法公布後首周末，新盤兩日沽330伙，留意地產股表現。

美團點評（3690）、滔搏（6110）今日公布業績。I.T（0999）周三(27日)公布業績。

阿里巴巴（9988）上周公布首季業績，收入增長22%，至1143億元人民幣，高過市場預期的1070億元人民幣，不過收入增速是歷來最低。

康希諾（6185）表示，新冠疫苗在一項中國早期研究中顯示出希望。

中國太保（2601）據報已選擇瑞銀和華泰國際牽頭安排其在滬倫通之下發行全球存託憑證(GDR)。

美國將奇虎360等多家中國組織加入實體清單，以限制美國對這些實體的出口。留意科技股。

其他報道

康希諾生物：新冠疫苗臨床I期研究結果已刊於「柳葉刀」