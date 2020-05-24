全國人大早前宣布擬為香港訂立「港區國安法」，並將有關法律列入本港《基本法》附件三。前金管局總裁、行政會議成員任志剛表示，訂立「港區國安法」是有法律、有制度、有執行機制維護國家安全，將令香港社會重回安穩，而國際金融活動可以無憂地繼續在香港進行，有助鞏固香港國際金融中心地位。

任志剛解釋，在「一國兩制」的安排下，加上健全的貨幣金融體系，香港是內地與外地間資金融通的理想場地，但國際投資者、融資者和金融中介機構人員，都希望於一個安穩的社會環境中工作及生活。他認為，訂立「港區國安法」的消息，無疑為香港金融市場帶來一些震盪，但相信原因並非對該法例的擔心，而是對美國有可能因此作為借口，採取進一步打擊中國的行動，甚或將金融「武器化」。

他表示，若果美國在中美關係裡將金融「武器化」，以致中國企業不能在美國集資，令中資概念股回歸，又或中國因此決定加快將人民幣國際化以減低美元的束縛，香港會更加能發揮其國際金融中心的功能。他又認為，中美關係的發展，對高中資概念比重的香港金融市場的表現有一定影響，這亦反映市場正有效發揮價格發現的重要功能，但市場正常升跌，不會影響「底子好、基礎厚」的香港貨幣金融體系的健全結構。

同時，他指出，去年6月開始香港連串的遊行、示威、破壞及暴力浪潮，近期更演變成具恐怖及分離特色的活動，令人極為不安，認為不有效遏止這些活動，會令香港變得「永無寧日」，重大削弱香港國際金融中心地位。他又表示，香港絕對不能被外國勢力利用為打擊中國的基地，認為「港區國安法」有法律、有制度、有執行機制地維護國家安全，將會令香港社會重回安穩。