財政司長陳茂波在網誌為港版國安法護航，他以《 國家安全與香港前途》為題指出，在考慮國家安全這課題時， 不宜單純以香港本位的角度思考，更需要從國家層面、 從國際關係的大局中作整體的研判及考量。 自修例風波以來的暴力衝擊和社會動盪，與及港獨主張的冒起， 已令本地及外國投資者擔心香港的政治及社會穩定風險。 立法堵塞香港在國家安全方面的漏洞，有其必要和迫切性。

陳茂波指，香港的暴力活動有越演越烈的趨勢， 還有許多帶分離主義的主張和行徑，包括衝擊中央駐港機構、 污損國旗國徽，邀請外國政府和組織干預香港事務、 對香港進行制裁，還提出「攬炒」的明確步驟， 以損害香港和國家利益為籌碼，脅迫中央和特區政府回應訴求。 這些行為，嚴重觸碰「一國」的重要底線，危害國家安全。

他表示，也許有人憂慮此舉會否影響外商在港的投資信心、 香港的國際金融中心地位。然而這些問題不能憑空討論， 而是必須正視目前香港所處的大環境和現實狀態。 面對日趨複雜的國際關係及身處中美角力之中， 如果香港在國家安全上成為了缺口， 如何能確保不被利用為攻擊國家的「工具」，甚至是「另類戰場」? 如果在已經極為政治化的本地社會中， 還摻雜著意圖牽制中國的境外利益與力量， 香港的發展前路只會更顛簸。動盪不安的社會表象， 晦暗不明的干擾因素，除了影響民生和市民人身安全， 最終還將根本性地動搖外商的投資信心。事實上， 自修例風波以來的暴力衝擊和社會動盪，與及港獨主張的冒起， 已令本地及外國投資者擔心香港的政治及社會穩定風險。此時此刻， 立法堵塞香港在國家安全方面的漏洞，有其必要和迫切性。

他指，可能影響到投資信心的並不是國家安全的立法， 而是人們對相關立法工作的不了解。中央政府已明確指出， 這次有關國家安全立法針對的是極少數涉嫌危害國家安全犯罪的人， 廣大市民依法享有的自由和權利不受干預，日常生活不會受到影響， 財產安全繼續得到切實保障。

至於部份外國商會對有關立法表達的關注， 提到希望香港以往賴以成功的各項優勢，包括資訊自由、言論自由、 政府透明度、廉潔奉公等，能繼續得以保持。他指， 政府一直努力保護及鞏固這些優勢。中央政府亦強調， 將繼續依法保護各國在港合法利益， 依法保護外國投資者在港合法利益，支持各國在經貿、文化、 旅遊等領域同香港保持和發展關係，支持香港開展對外交往與合作。 各種外國在港的正常投資和經貿活動，由於不會危害國家安全， 可以繼續進行，毋須過慮。

他強調，香港是國家的國際金融中心， 發揮連繫內地和國際市場的橋樑作用。開放、自由， 是香港這條橋樑的特色，國家則是這條橋樑立足的根基， 若香港成為國家安全的缺口，其結果並不只是關閉橋樑的一端， 而是損害、甚至動搖整條橋樑的根基，那麼香港的橋樑功能、 國際金融中心的地位，將無所立足，無從談起。