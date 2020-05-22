匯豐渣打加按息 H按加0.1厘
文章日期：2020年5月22日 20:11
匯豐及渣打均上調H按的按息，由H+1.3厘，調整至H+1.4厘。據悉恒生（0011）及中銀香港（2388）亦會研究，但未必會在今晚有所調整。
據了解，加按息的決定雖然在今日定下，時機上與國安法及股市大跌一致，但其實匯豐及渣打早在上周已有意調整，主要原因亦是考慮到經濟環境轉差，要顧慮到零售銀行業務的全盤風險溢價，加上低息環境下利潤微薄，因此決定加按息。
具體而言，匯豐的按揭貸款若在600萬元以下，H按息率將由H+1.3厘加至H+1.4厘，貸款額在600萬至2000萬元的，則加至H+1.35厘，貸款額在2000萬元以上，才維持H+1.3厘不變。而H按的封頂水平及P按，均維持P減2.5厘不變，以目前最優惠利率5厘計算，即實際封頂及P按按息，為2.5厘。
兩間銀行均未有否認上調H按按息。匯豐發言人指，該行會定期檢視按揭利率，並會因應市場情況而作出相應調整，該行會繼續致力確保本港的按揭市場能夠健康及可持續發展。
渣打發言人指，該行不時檢討按揭產品優惠，於釐定按揭息率及回贈水平時會考慮多方面因素，包括與客戶關係、貸款金額等，最終息率及回贈水平將視乎個別客戶情況。
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