阿里巴巴全年賺1324億人幣 增長42%勝預期
文章日期：2020年5月22日 19:16
阿里巴巴（9988）公布截至今年3月底止全年業績，集團全年收入達5097.11億元（人民幣‧下同)，按年升35%；非通用會計準則計下全年純利升42%至1324.79億元，經調整EBITDA為1576.59億元，按年升29%，三者均勝市場預期。如單計第四季，集團收入達1143.14億元，按年升22%，按非通用會計準則計，季內純利按年升11%至222.87億元，季度業績同樣勝市場預期。
以業務分部計，集團的核心電商全年收入按年升35%至6159億元，升幅較去年同期收窄，雲計算業務收入按年升62%至400.16億元；數碼媒體及娛樂業務收入按年升12%至269.48億元；而創新科技及其他收入則按年增加42%至66.43億元。
截至今年3月底止，集團中國零售市場移動月活躍用戶數達到8.46億，按年淨增長1.25億，單季淨增長2200萬。集團全年整體商品交易額（GMV）為7.05萬億元，當中內地零售市場GMV達6.589萬億元。
其他報道
國安可在港執國安法 恒指挫1349點成交增44% 地產股重傷
移民愛爾蘭唔難？ 投資100萬歐元 滿5年每年住1天即可申入籍