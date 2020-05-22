彭博社今日引述消息人士報道，兩大中概股巨頭網易及京東，分別預計將在6月11日及6月18日掛牌，並同在本周四尋求通過港交所聆訊。早前盛傳兩間公司將秘密回港上市，最快6月便可掛牌，本次則是首次向外界透露其具體日期。不過兩公司掛牌時機，卻適逢中央宣布將在港推《國安法》，港股暴跌千點，市況一日間出現大逆轉。

彭博報道指，京東預計將集資20億美元（約為156億港元）。而此次京東所期望的掛牌日期，亦是其在內地「618購物節」活動舉辦日子。網易、京東及港交所對報道均未有置評。

中概股「回家」潮，背景則是美國針對中國公司的行動持續升級。由早前瑞幸咖啡造假數曝光，美國證交會發聲明提示投資中國公司有風險。到近期參議院通過法案，直言要將無法監管其核數的中國公司退市，阿里巴巴（9988）、百度均面臨除牌風險。而法案現時仍有待眾議院通過及總統簽署。

另一方面，「家鄉」也並不安寧。中央推《國安法》引起恐慌，股市大跌，科技股全線潛水。阿里巴巴跌3.9%，報198.2元。騰訊（0700）跌4.85%，報412.4元。美圖（3690）跌7.1%，報118.5元。