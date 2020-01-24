移卡全日孖展僅增12億 富途現抽飛 終超購207倍
文章日期：2020年5月22日 18:37
大市急瀉，嚇退新股資金，移動支付平台新股移卡（9923）今日為孖展認購最後一日，亦受氣氛拖累。本報統計6間券商數據，全日僅凈增12.37億元孖展，較昨日已經冷清不少。其中內地散戶眾多的券商富途，更顯示有4.68億元「抽飛」。統計顯示，該券商昨日錄得50.75億元孖展，今日則僅餘46.07億元。
最終6間券商借出341.87億元孖展，其中輝立借出148億元，全日增13億元；耀才借出81億元；全日增1億元；信誠借出40億元，全日增2億元；富途借出46.07億元；英皇借出23.05億元，全日增5000萬元；時富借出3.75億元，全日增5500萬元。
同日截孖展的海納智能（1645），在本地券商輝立則出現小規模「抽飛」，該股早前傳獲鄧成波入飛認購，最終錄得孖展超購95倍。統計5間券商數據，共計錄得16.733億元孖展，其中輝立借出7.4億元，較昨日縮減6000萬元；富途借出4.22億元，耀才借出4.2億元，信誠借出5000萬，時富借出4130萬。
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