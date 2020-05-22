人大醞釀港區國安法，加上外圍表現疲弱，拖累大市大跌1349點，亦有投資者趁勢轉在期權市場，寧願以較高的引伸波幅，追入更低指數水平的認購、認沽期權，藉此尋求對沖，甚至伺機博反手。

資料顯示，就恒生指數期權，5月的認購及認沽期權，有錄得成交的最低指數水平，分別在19500點及17100點，但是用作衡量期權價格高昂與否的引伸波幅，則較23000點至24200點介乎20%至30%的期權引伸波幅，明顯抽高，分別高達72.9%及94.5%。

至於6月認購及認沽期權，最低錄得成交的恒指水平分別為20800及14000點，引伸波幅亦高見36.8%及67.4%。遠期期權方面，以12月份的認購及認沽期權為例，錄得成交的最低水平分別為22000點及10000點，引伸波幅分別為25.5%及52.4%。投資者明顯博引伸波幅降低，藉此一博更佳回報。

至於恒指夜期方面，跌幅稍為收窄，在傍晚6時25分，報22835點，較日市期指回升134點。低水幅度方面，則較日市收窄，最新只有95點。

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