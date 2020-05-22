「香港的陷落成全了她。但是在這不可理喻的世界裡，誰知道什麼是因，什麼是果？誰知道呢，也許就因為要成全她，一個大都市傾覆了。」張愛玲在小說《傾城之戀》中的她，寫的是主角白流蘇；不過現在大家明白她卻另有所指。

關於審議「香港版國安法」被納入第十三屆全國人大三次會議議程，對香港會否造衝擊，我比較關心人材與資金流失。先簡單講解，所謂的港版國安法不是馬上生效或立即出現，現在先在兩會上審議「香港版國安法」，程序如下：

1) 全國人大就相關問題作出若干基本規定，同時授權全國人大常委會制定相關法律；

2) 全國人大常委會根據憲法、香港基本法並結合香港具體情況，制定相關法律並列入香港基本法附件三。

3) 香港配合及落實。

即是人大在5月底通過「香港版國安法」後，會由人大常委會制定相關法律，不過制定相關法律需時有限，報道指最終會在9月前、即是立法會選舉前完成及落實。不少讀者問相關法律落實對香港的影響，關於政治方面且由有關方面專家解答，我比較關心香港競爭力的問題，特別是會否人財兩失。

由於香港沒有資金管制，資金有否流出流入只能依賴港匯強弱側寫，但大家可以一併參考金管局每個月公布的貨幣統計數字，其中包括港元存款(定期及活期)、美元存款以所有存款等數字，可以客觀地評估資金有沒有大幅流走。

以2019年3月與2020年3月的數據比較，2019年3月港元存款、美元存款以及所有存款分別是6.879萬億港元、5.027萬億港元及13.559萬億港元，到了2020年3月則為6.875萬億港元、5.1533萬億港元及13.774萬億港元，整體上變化不大，但大家可以看看未來幾個月陸續公布的數據。

另一個我關心的數字是香港淨移出人口，這個數字包含移民、出國讀書等離開香港的數字，2019年的臨時數字達到2.92萬人，是近年新高，未來究竟會否有更多人選擇移民離港，還須參考政府公布的數據。

值得留意的是，政府下一次公布臨時數字的日期是2021年2月，要及早知道移民的趨勢則可以運用大數據，例如國安法的新聞發布後，網上搜尋「國安法」以及「移民」的數字同時急升，大家最希望移民的地方是台灣，「移民 台灣 費用」是過去24小時搜尋量最多的一組數字。究竟這城市最終會有幾多人離開？會否毁了這城市？我沒有答案。

李鴻彥

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