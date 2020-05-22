恒生銀行（0011）今日舉行周年股東會，問及新冠肺炎疫情有否導致不良貸款上升，影響貸款質素，恒生銀行行政總裁鄭慧敏表示，去年出現中美貿易戰以及本地社會運動下，該行的壞帳對貸款比率有所下跌，反映貸款質素良好，在此基礎下，今年雖受疫情影響，該行會繼續持審慎態度，以保持良好貸款質素。

鄭慧敏預期，疫情對公司營運及業績受一定影響，低息環境對整個銀行業界均有負面影響，而且客戶需求及活動減少，消費活動下跌，會保持審慎方針營運，該行會盡力與現有客戶保持聯聯系，協助對方渡過難關，同時做好風險管理，並利用數碼化渠道，向客行提供服務及產品。鄭慧敏最後提到，公司無裁員計劃。

有股東認為，恒生股價跌至難以接受水平，問及會否有任何改善管理及增加收益計劃，恒生銀行董事長錢果豐表示，股價走向受大量因素影響，包括市場環境及供求，該行股價一向保持平穩，認為不應只注重短期波動，該行會繼續鞏固業務作長遠持續發展。

對於恒生會否追隨匯豐控股（0005），改變派息及回購政策，錢果豐強調，該行在決定股息水平時已考慮盈利、監管規定、發展機會及經濟前景等，新冠肺炎對經濟帶來史無前例的不明朗因素及挑戰，雖然本地監管機構未有劃一要求暫停派息，但建議保留資金儲備，支持香港經濟活動，該行傾向審慎管理業務，但強調該行財務維持穩建，擁有強大資金基礎，董事會會審視餘下一年的股息派發，為股東創造長遠價值的宗旨不變。

錢果豐又稱，回購要視乎市場情況及資金安排，只會在符合股東整體利益才會考慮行使回購，集團自1999年到現在均未曾回購。

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