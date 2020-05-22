奢侈品牌Burberry公布截至今年3月28日止的52周業績，以當前匯率計，收入按年減少3.4%至26.33億英鎊，同店銷售按年下跌3%，經調整經營溢利4.33億英鎊，以當前匯率計按年下跌1%。集團擬派息每股11.3便士，較上財年42.5便士有所減少，未來派息將在2021財年底審核。

集團指出，新冠肺炎爆發前，品牌、產品、銷售額均呈現強勁勢頭，表現超出預期，第4季同店銷售跌27%，約六成零售門店在3月底關閉。首3季計同店銷售升4%。集團又指，年初至今中國和韓國銷售額已超出去年同期，呈現向好勢頭。

展望2021財年，由於集團現時仍有一半門店關閉，預計截至今年6月底首季將因門店關閉高峰受嚴重影響，正利用數碼化平台與客戶增進聯繫，並制定節約現金及降低營運成本的疫情影響緩解計劃，當市場開始復蘇時，將快速回應並擴大收入。

集團行政總裁Marco Gobbetti指出，新冠肺炎爆發前，品牌及產品均呈現強勁勢頭，銷售額超預期，但全球衛生危機對世界、行業及集團均帶來深切影響。他表示，集團有強大的資產負債表和流動性，市場恢復後將有足夠的投資空間。雖然復原需時，但集團在亞洲部分地區呈強勢反彈，亦做好充分準備度過今次危機。

記者：蕭嘉聰

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