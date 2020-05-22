生科股續跌勢 開拓首掛升6.7%保不失
文章日期：2020年5月22日 17:02
大市瀉千點下，今日掛牌的未盈利生科新股開拓藥業（9939）仍有賺幅。開拓開市後短暫跌穿招股價，但隨即轉升，最多曾升14%，高見22.95元。下午穩守21元，最終收市仍有6.7%升幅，報21.5元，每手500股，每手帳面賺675元。但對認購「頂頭槌飛」的孖展大戶而言，升幅尚不足，最終要賺價蝕息。
其他生科半新股及醫療股今日則跟隨大市，繼續昨日跌浪。沛嘉醫療（9996）跌2.2%，報26.7元。康方生物（9926）跌5%，報25.75元。信達生物（1801）跌3.2%，報40.65元。邁博藥業（2181）跌11%，報1.11元，兩日內已累跌逾兩成半。醫療股方面，微創醫療（0853）跌5.2%，報23.5元。愛康醫療（1789）跌4.6%，報22.9元。
但昨日急挫的康希諾生物（6185）今日倒升3.7%，報222元，經歷一周急升急跌後，現價較本周一（18日）收市價仍有4%升幅。
記者：馬迪帆
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