人大推港區國安法，容許國安人員在港履行職責，內地執法機構和人員未來可在港合法運作。一方面，會有港人對內地人員跨境執法有憂慮，又或憂慮變相「送中」，產生去年對市場造成的影響；另一方面，美國對新例不滿，市場亦會憂慮中美角力重燃。在重重憂慮下，市場拋售港元、港股，連帶移民、開離岸戶口的資訊需求亦上升，港樓價下跌預期加劇，恒指收市跌1349點，地產股重傷。

今早市場僅知將推國安法，恒指只裂口低開523點，但隨著兩會公布實施內容，提及「中央國安有關機關可按需要在港設立機構，履行維護國安相關職責」，恒指跌幅即時擴大至逾千點，午後跌幅再擴大至1401點或5.77%，是2020年3月13日後最大跌幅，低位22878點，是2020年4月02日22756點後最低。

恒指收市跌1349點或5.56%，報22930點，是近2個月來最低的收市位。成交金額1794億元，較上日增加44.39%，是2020年3月19日1910.53億元成交後最多；國指跌423點或4.3%，報9426點。

恒指午後跌幅再擴大，或與明言內地人員來港執法有關。政協常委唐英年引述人大副委員長王晨指，以往一些未能在香港運作的中央機構，日後可以在香港合法地運作。唐英年估計，可能會包括內地的執法機構和人員。

50隻藍籌全數下跌，新法下憂慮樓價下跌、新盤銷情受影響，地產股重傷。信置（0083）跌10.3%，收報8.97元，是跌幅最大的藍籌。其後為新世界發展（0017）跌9.8%，收報8.01元；長實集團（1113）跌8.39%，收報42.6元；新地（0016）跌7.77%，收報90.75元；恒地（0012）跌6.73%，收報27.7元。

美國參議員提交法案，要制裁內地官員及實體，相關銀行亦受波及，銀行股下跌。恒生（0011）跌7.05%，收報124元；中銀香港（2388）跌7.8%，收報22.45元；匯控（0005）跌6.88%，收報35.85元。內銀亦跌，工行（1398）跌2.37%，收報4.94元；建行（0939）跌3.99%，收報6.02元；交行（3328）跌4.36%，收報4.61元；中行（3988）跌3.08%，收報2.83元。

資金逃離，MSCI香港指數見逾11年最大跌幅，指數最大成份股為友邦（1299），收市跌9.41%，收報64元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低231點。

憂慮中美關係惡化，貿易股向下，萬洲（0288）跌3.76%，收報6.4元；申洲國際（2313）跌3.73%，收報86.5元；創科實業（0669）跌2.24%，收報65.45元；瑞聲（2018）跌6.78%，收報39.85元；舜宇（2382）跌5.66%，收報105元。

新例下，憂慮新聞自由、言論自由受損，傳媒股下跌，壹傳媒（0282）收報0.121元，跌24.38%；毛記葵涌（1716）收報0.48元，跌9.43%；鳳凰衞視（2008）收報0.345元，跌5.48%；萬華媒體（0426）收報0.128元，跌5.19%；有線（1097）收報0.054元，跌3.57%；電視廣播（0511）收報10.08元，跌1.18%；星島（1105）收報1.1元，跌2.65%；經濟日報（0423）收報1.05元，跌6.25%；世界華文媒體（0685）收報0.305元，跌4.69%；東方（0018）收報0.48元，升2.13%。

恒指過去5個交易日累跌3.64%或867點，表現最佳的是港交所（0388），累升2.6%，其次為中海油（0883）及創科，分別升2.38%及2.27%。而表現最差的是長建（1038），累跌14.7%，其次為舜宇、信置，分別跌14.2%及12.5%。

國指過去5個交易日累跌2.56%或247點，表現最佳的是中海油，累升2.38%，其次為神華（1088）及郵儲行（1658），分別升1.2%及0.43%。而表現最差的是舜宇，累跌14.2%，其次為中信銀行（0998）及海通證券（6837），分別跌9.2%及8.8%。

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