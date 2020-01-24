人大在港推行國安法，中央國安有關機關可按需要在港設立機構，履行維護國安相關職責。據《彭博》報道，香港周四用於「翻牆」及掩蓋數碼足跡的VPN軟件下載量大增，市場研究機構Sensor Tower的數據顯示，香港的蘋果應用程式商店中，不包括遊戲，在頭10位最多人下載的應用程式中，VPN軟件已佔7個，相關軟件過去數天均沒有上榜。

著名VPN程式NordVPN表示，周四的下載量是按日大增120倍，Surfshark VPN亦稱，在港銷量大增7倍，一個早上的下載量已與對上一周累計數量一樣。公司表示，周五銷售保持一致或更高。

報道指出，與中國不一樣，由於香港享有半自治地位，因此互聯網一直保持開放，線上言論管制亦相對寬鬆，內地禁止使用的VPN、Twitter及WhatsApp等美國應用程式在港是合法。

《國家安全法》料於下周四前在人大通過，實施前仍要經過一定程序步驟。有主張隱私權的人士指出，該法例或令導致香港監視和審查工作增加。Proprivacy.com的Ray Walsh指出，由於香港市民擔心法例將影響透過網絡工作及與外界溝通，令VPN的相關搜索量立即大增。

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