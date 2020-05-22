人大推港區國安法，國安可在港執法，恒指午後跌幅擴大，最多挫1390點或5.72%，是2020年3月13日後最大跌幅，低位22890點，是4月2日22756點後最低。MSCI香港指數跌6.1％，邁向200 8年以來最大跌幅。

本地地產股最傷，信置（0083）跌10.4%，現報8.96元，是跌幅最大的藍籌。恒地（0012）跌6.06%，現報27.9元；新地（0016）跌8.28%，現報90.25元；新世界發展（0017）跌10.02%，現報7.99元；長實集團（1113）跌8.6%，現報42.5元。

傳媒股向下，壹傳媒（0282）現報0.123元，跌23.13%；毛記葵涌（1716）現報0.485元，跌8.49%；鳳凰衞視（2008）現報0.34元，跌6.85%；萬華媒體（0426）現報0.128元，跌5.19%；有線（1097）現報0.053元，跌5.36%；電視廣播（0511）現報10.04元，跌1.57%；星島（1105）現報1.1元，跌2.65%；經濟日報（0423）現報1.06元，跌5.36%；世界華文媒體（0685）現報0.315元，跌1.56%；東方（0018）現報0.465元，跌1.06%。