中國財政部部長劉昆表示，今年受疫情影響，財政收入將會下降，赤字率提高到3.6%以上，比去年高0.8個百分點，增加了1萬億元（人民幣，下同）的財政資金。中央財政還將發行1萬億元的抗疫特別國債，以及從國有資本經營預算等方面調入了近萬億元的資金。此外，還將增加地方政府專項債券規模1.6萬億元。預計今年一般預算收入略高於18萬億元，水平低於去年；但一般預算支出預計將達到24.7萬億元，高於去年，如此一來，政府開支缺口將是6.76萬億元。此外，去年減稅降費規模2.36萬億元，今年新增規模將達到2.5萬億元。

為此，今年中央要將非必要及非急需的支出壓減超過50%幅度，省出的資金用於疫情防控及做好脫貧、教育和養老等重點支出。劉昆承認，地方財政壓力會更重，預計地方財政減收增支8000億元到9000億元（人民幣，下同），一些地方財政會面臨較大壓力。

就此，早幾個月中央財政已加快下撥地方財政資金，緩解地方財政困難。總體來看，地方財政運行正常穩定，而加強對地方財力的保障是今年預算安排的重點。劉昆指出，今年中央財政對地方轉移支付增加了12.8%，歷年最高。雖然中央財政將全力保障地方財政的正常運轉，不過地方財政也要大力壓減一般性支出，要艱苦奮鬥，勤儉節約。

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