發改委主任何立峰表示，疫情給經濟造成較大衝擊，也暴露出許多弱項，需要繼續通過加大投資去盡快彌補。他指出，今年的投資工作應該側重於做好「三個精準」。

首先是精準籌資。何立峰稱，從中央層面籌集的資金，按照政府工作報告，中央預算內投資6000億元人民幣（下同），比去年多224億元；地方政府專項債券3.75萬億元，比去年增加1.6萬億元；另外還有抗疫特別國債1萬億元，當中一部分要通過轉給地方用於相關的補短板投資。所以整個中央層面籌集的資金就超過5萬億元，其中新增2萬多億元，並要透過中央投資去帶動和激發社會資本跟進。

第二是精準項目。要針對疫情暴露出來的公共衛生、醫療應急物資等領域短板給予彌補，盡快建設。推進「兩新一重」建設，包括加大5G網絡等新基建、新城鎮，一些跨區跨流域的重大項目，包括川藏鐵路、大江大河治理等亦要趕緊建設。

第三是精準施策。何立峰表示，一是趕快做好前期工作，二是不能讓項目等資金，三是要做好土地、環評等為項目服務的工作。

記者：陳子凌

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