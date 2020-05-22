恒指跌1119點，收報23160點，成交金額875億元。中央在港實施國安法，一國兩制受到嚴重衝擊，特朗普揚言會作出強烈回應，港股大瀉，港資股成重災區，本地地產股、收租股及房託動輒跌8%，本地銀行股亦跌6%。但區內股市表現只是偏軟，香港股票被沽售並未引發區內大舉走資，市場暫未預計中美會出現重大磨擦，而美國最新亦指中國進一步履行第一階段貿易協議承諾，購進更多農產品。

中央繞過立法會強行在港實施國安法，港資股全線暴跌，就算是不太受影響的中資股也受壓，中央今年不設經濟增長目標，意味不會推行強刺激，利好落空這也是中港股市回落的另一個原因。近期炒作熾熱的消費股、零售股以至白酒股都回落，汽車股更是大跌4%，即使是科技股也無法幸免甚至跌幅更大，全市下跌股份達1400隻。

恒指今早急挫至通道底部，會不會向下突破視乎局勢發展，例如美國會如何回應、香港的獨立關稅區是否仍能存在等。現在重點是部署，港資股難有運行，反彈的話是很可能會被逢高沽售，反而純內需股雖然今市亦跌，但中線仍會被逢低買入。

在各強勢板塊中，最強的首推物管股，但今市也終於回吐，會是趁低收集的機會。龍頭碧桂園服務（6098）一直沿着50天線上升，僅於今年疫情期間失守，但也快速反彈重拾升勢。50天線現處於32.8元，可作為入市參考水平。

張兆聰

明報首席評論員