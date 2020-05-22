人大推港區國安法，中央國安有關機關可按需要在港設立機構，履行維護國安相關職責。政策宣布後，恒指跌幅即時擴大至最多1151點或4.74%，見3月23日後最大跌幅，低見23128點，是4月3日23030點後最低。

港股半日跌1119點或4.61%，報23160點，成交金額875億元；國指跌383點或3.9%，報9466點。恒指失守所有移動平均線。

藍籌全跌，工行（1398）跌1.58%，收報4.98元，是跌幅最小的藍籌，港鐵（0066）跌8.77%，收報38.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌6.23%，收報66.25元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低153點。

國安法引發金融市場避險，港元貶值、拆息抽高、股市下跌，憂慮資金逃離香港，樓價亦將下跌，地產股向下，恒地（0012）跌4.55%，收報28.35元；新地（0016）跌7.11%，收報91.4元；新世界發展（0017）跌8.11%，收報8.16元；長實集團（1113）跌6.67%，收報43.4元；信置（0083）跌8.6%，收報9.14元。

美國參議院議院擬制裁內地黨員及實體，波及銀行亦有機會受罰，銀行股向下，匯控（0005）跌4.68%，收報36.7元；恒生（0011）跌6.37%，收報124.9元；中銀香港（2388）跌5.95%，收報22.9元。內銀股方面，工行（1398）跌1.58%，收報4.98元；建行（0939）跌3.35%，收報6.06元；交行（3328）跌3.11%，收報4.67元；中行（3988）跌2.4%，收報2.85元。

中美雖然保護首階段貿易協議，但國安法下，中美緊張關係升溫，貿易股向下，萬洲（0288）跌4.96%，收報6.32元；申洲國際（2313）跌3.17%，收報87元；創科實業（0669）跌2.54%，收報65.25元；瑞聲（2018）跌7.84%，收報39.4元；舜宇（2382）跌5.48%，收報105.2元。

國安法下，新聞自由、言論自由恐受損，壹傳媒（0282）挫20.6%，毛記葵涌（1716）跌10.3%、鳳凰衞視（2008）跌5.4%、萬華媒體（0426）跌5.18%、有線（1097）跌3.5%、電視廣播（0511）跌3%、星島（1105）跌2.6%、經濟日報（0423）跌1.7%、世界華文媒體（0685）跌1.5%、東方（0018）跌1%。

美國上市的中概股或被逼退市，阿里巴巴（9988）續跌，半日收報198.3元，跌3.83%；「ATM」成員美團（3690）收報121.5元，跌4.78%；騰訊（0700）收報415.6元，跌4.11%。

新股開拓藥業（9939）半日報21.4元，升6.2%。

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