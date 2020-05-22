中國國家發改委主任何立峰於兩會期間表示，雖然政府工作報告沒有提到經濟增長目標，但客觀上其內容已融入到其他相關指標中，包括財政政策、貨幣政策和其他政策目標。

何立峰解釋，今次疫情突如其來，對中國經濟造成巨大衝擊，令今年很多指標跟以往都不具可比性。而中國經濟已深度融入全球經濟，現在全球新冠肺炎疫情還在蔓延，對全球經濟到底會造成什麼影響有巨大的不確定性，還有待觀察。因此在目前情況下，不糾結於經濟增長的具體指標，將使中央更加專注於不斷擴大內需，實施擴大內需戰略，以及更加專注於做好六穩工作，實現六保任務；亦能更加專注於大力推進供給側改革，推動高質量發展，創造新需求，促進形成強大國內市場；還可更專注於實現優先穩就業、保民生、打贏脫貧攻堅戰、努力實現全面建成小康社會目標任務。

何立峰又補充，全面建成小康社會是一個完整、系統、綜合性的目標體系，不僅僅包括經濟指標，也包括人民民主不斷擴大、人民生活水平不斷提高、文化軟實力建設、生態文明特別是資源節約型和環境友好型社會建設、社會治理能力治理體系水平提升，還有改革開放等內容。

而全面建成小康社會的主要內容一共有25項指標，其中12項是預期性的，包括GDP、人均收入等，有13項是約束性。何立峰指，從目前執行情況看，有一些指標已經提前實現，包括常住人口城鎮化率等，大部分指標正在按照時序進度推進，有一部分可以於年底時超額完成，有一部分可以全面完成，極少數可以基本完成。

至於GDP指標能不能實現，何立峰表示，如果今年增長5%，就接近2010年GDP的1.99倍，非常接近預期的翻一翻目標，而人均收入指標如果增長1.75%，就可以實現預期目標。

其他報道

國安法下國安可在港設機構履職 恒指跌逾千點

A股全線走低 滬指半日跌逾1%

1個月HIBOR大升39點子 重返1%

美議員提案制裁執行國安法的官員和實體 中銀跌5.5%

港區國安法引恐慌 本地地產股收租股全線挫 領展見逾2年半低位

深化改革 對外開放 落實中美首階段經貿協議

IBM擬在美國五個州裁員 人數或以千計

多措並舉擴消費 適應群眾多元化需求

地方專項債今年3.75萬億元 中央6000億元支持「兩新一重」投資

推國安法 傳媒股普遍下跌 壹傳媒、毛記葵涌跌逾一成

今年減稅降費5000億元人民幣

今年失業率目標上調至6% 優先保就業民生

中國今年不設GDP目標 赤字率增至3.6%以上

推港區國安法 恒指低開523點 藍籌全跌