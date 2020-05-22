美國參議員Chris Van Hollen和Pat Toomey表示，正提出一項兩黨法案，以制裁執行港區國安法的中國共產黨官員和實體(entities)，而法案亦將處罰與實體有業務往來的銀行。中銀香港（2388）跌幅最大，現跌5.5%。

兩人指，較早前已在推動相關議案，在人大突然將國安法納入議程後，將會敦促參議院領導人盡快採取行動。

Van Hollen指，將會對參與中國非法鎮壓(illegal crackdown)香港的個人進行懲罰，認為北京最新的舉動，是嚴重違反中英之間就維護自由和自治的協議。Pat Toomey亦表示，中國此舉「非常非常令人不安(very, very deeply disturbing)」。

由於提案指名涉及銀行，銀行股普遍下跌，其中，中銀香港跌幅最大，現跌5.5%，內銀當中則以晉商銀行（2558）跌幅最大，跌5.2%。其他銀行方面，恒生（0011）跌4.7%、渣打（2888）跌3.6%、匯控（0005）跌3.5%。

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