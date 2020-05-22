今年《政府工作報告》提到，要繼續深化改革，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境。推進要素市場化配置改革。推動中小銀行補充資本和完善治理，更好服務中小企。

金融改革方面，改革創業板並試點注冊制。強化保險保障功能。賦予省級政府建設用地更大自主權。促進人才流動，培育技術和數據市場，激活各類要素潛能。

報告亦提出，要提升國資國企改革成效，實施國企改革三年行動。完善國資監管體制，深化混合所有制改革。國企要聚焦主責主業，健全市場化經營機制，提高核心競爭力。並改善民營經濟發展環境，保障民企平等獲取生產要素和政策支持，限期清償政府機構拖欠民營和中小企款項。

外貿形勢方面，李克強在報告中指出，要支持外貿企業增訂單穩崗位保就業，加大信貸投放，擴大出口信用保險覆蓋面，降低進出口合規成本，支持出口產品轉內銷。要加快跨境電商等新業態發展，提升國際貨運能力。推進新一輪服務貿易創新發展試點。籌辦好第三屆進博會，積極擴大進口。

要積極利用外資，大幅縮減外資准入負面清單，推出跨境服務貿易負面清單。賦予自貿區更大改革開放自主權。要推動貿易和投資自由化便利化，堅定維護多邊貿易體制，積極參與世貿組織改革。推動簽署區域全面經濟伙伴關係協定，推進中日韓等自貿談判。共同落實中美第一階段經貿協議。