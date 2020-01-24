港區國安法納入人大，恒指今早低開523點或2.16%，是5月4日後最大跌幅，報23756點，是5月18日23722.17點後最低。成交金額30億元；國指今早低開184點或1.88%，報9665點。

藍籌全數下跌，中移動（0941）跌0.17%，報57.6元，是跌幅最少的藍籌，蒙牛（2319）跌4.71%，報27.3元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.04%，報68.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低74點。

港區國安法納入人大，本地地產股下跌，新世界發展（0017）跌4.28%，報8.5元；長實集團（1113）跌1.4%，報45.85元；恒地（0012）跌3.03%，報28.8元；新地（0016）跌4.12%，報94.35元；信置（0083）跌1%，報9.9元。港銀下跌，恒生（0011）跌1.5%，報131.4元；中銀香港（2388）跌3.29%，報23.55元。國際金融股下跌，友邦（1299）跌3.04%，報68.5元；匯控（0005）跌2.34%，報37.6元

中美關係緊張升級，貿易股下跌，萬洲（0288）跌0.75%，報6.6元；申洲國際（2313）跌3.95%，報86.3元；創科實業（0669）跌4.41%，報64元；瑞聲（2018）跌4.09%，報41元；舜宇（2382）跌2.07%，報109元。

開拓藥業（9939）今日上市，定價為20.15元，開市報20.15元，無升跌。

美團（3690）下周一公布業績，開市報126.7元，跌0.7%。

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