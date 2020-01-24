港區國安法納入人大議程，美股下跌0.4%至0.98%，港股ADR更大跌420點或1.76%，報23859點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.33%，折合報427.64元；匯控（0005）跌1.71%，折合報37.84元；建行（0939）跌1.81%，折合報6.16元。

今日焦點股份可留意：

港區國安法立法，加劇香港局勢不穩，中美角力勢將升級，投資者聞風而逃，港元12個月遠期合約曾貶值至7.8036，於去年動盪形勢嚴重時，該合約在8月30日一度觸及7.8610。而iShares安碩MSCI香港ETF下跌4%，創下3月以來最大跌幅。該基金持有友邦（1299）和新地（0016）等股票。

兩會開幕，市場聚焦港區國安法，至於內地經濟目標，外電報道，今年可能不會宣布目標，野村估計機會達50%，而將增長目標設在2%-3%左右的可能性也在50%。「穩健的貨幣政策要更加靈活適度」的立場可能不會改變；財政政策方面，早前經濟學家預計將在至少十年來首次突破長期堅守的3%赤字率紅線。

開拓藥業（9939）今日上市，定價為20.15元。

美團（3690）下周一公布業績。