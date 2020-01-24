中美關係趨緊張，由中概股審計，發展至香港國安法，美國總統特朗普指，若在香港實施鎮壓，美國將強烈回應，而美國參議員提案就香港問題制裁中國官員。數據方面，美國上周失業救濟申請人數仍超200萬，財長梅努欽預計國會極有可能需要通過更多刺激法案。道指低開11點，早段最多曾升142點，其後轉跌最多205點。

道瓊斯工業平均指數收跌101點，跌幅0.42%，報24474點。標普500指數收跌23點，跌幅0.78%，報2948點。納斯達克綜合指數收跌90點，或0.97%，報9284點。

3M跌2.59%，報145.81美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低26點，而波音升4.26%，報139元，貢獻道指38點。

科技股方面，蘋果收市報316.85元，跌0.74%，谷歌母公司Alphabet收市報1406.75元，跌0.17%，亞馬遜收市報2446.74元，跌2.04%，Facebook收市報231.39元，升0.61%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.75%，報340點。德國DAX指數收跌1.41%，報11065點；法國CAC 40指數跌1.15%，報4445點；英國富時100指數收跌0.86%，報6015點。