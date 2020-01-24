支付平台新股移卡（9923）次日孖展超購錄得201倍。本報統計，6間券商共錄得330.82億元孖展。其中輝立借出135億元，耀才借出80億元，富途借出51.62億元，信誠借出38億元，英皇借出23億元，時富借出3.2億元。該股公開發售集資額1.64億元。

移卡由騰訊（0700）旗下財付通前任總經理劉穎麒創立，上市後騰訊持股3%。該股定價範圍之闊近期少見，招股價上限16.64元較下限12.64元相差約三成。每手400股，入場費6723.07元。基石投資者日企Recruit Holdings此次認購數額佔全球發行的26%，投資額最多達5000萬美元（約為3.9億港元），上市後在公司持股約一成。

另一口罩概念股海納智能（1645）孖展超購暫錄92倍，統計5間券商，共借出孖展16.146億元。其中輝立借出8億元，耀才借出4億元，富途借出3.36億元，信誠借出4000萬元，時富借出3860萬元。據了解，海納除日前獲「舖王」鄧成波認購外，亦獲得兩名恒安國際（1044）高層以個人名義認購。

兩隻新股均將在下周一（5月25日）上午12時截止招股，移卡預計在6月1日掛牌上市，海納預計在6月3日掛牌上市。

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