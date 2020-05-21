《香港01》引述未具名人士報道，全國人大會議的議程將包括一項全新的港版國家安全法。受消息拖累，港匯一度走弱，最多跌38點子或0.05%，低見7.7539，為5月6日以來最弱，現報7.7527，跌26點子或0.03%。恒指夜期失守24000點大關，報23981點，跌147點，低水299點。

據報，全國人大將提出「港版國安法」，冀藉此堵塞香港國安漏洞，惟其與《基本法》23條立法無關，而將放在《基本法》附件三在港實施，無需經過立法會立法過程。

本報亦報道，據了解，今次議程將會討論授權人大常委會就國家安全在香港實施進行立法，範圍包括禁止分裂國家丶顛覆中央人民政府丶外國干預及恐怖主義行為。

綜合消息指出，今次「港區國安法」將會以列入《基本法》附件三形式進行，根據《基本法》第18條，凡在附件三的法律，「由香港特別行政區在當地公布或立法實施」；人大常委會在徵詢其所屬的香港基本法委員會、香港特區政府的意見後，可對《基本法》附件三的法律作出增減，任何列入附件三的法律，限於有關國防、外交和其他按《基本法》規定不屬於香港特區自治範圍的法律。

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