澳門統計暨普查局資料顯示，由於在3月下旬進一步加強入境檢疫措施，令4月入境旅客按年顯著減少99.7%至11041人次，按月亦下降94.8%。留宿旅客及不過夜旅客分別有6383人次及4658人次，同比跌幅均在99%以上。在醫學觀察措施下，留宿旅客的逗留時間達21.1日，按年大幅增加18.9日，令整體旅客平均逗留時間明顯增加6.2日至7.3日；不過夜旅客為0.1日，減少0.1日。

按客源分析，內地旅客同比減少99.6%至10500人次，當中大灣區珠三角九市旅客為4410人次，下跌99.4%。香港及台灣地區的入境旅客僅有328人次及210人次。今年首四個月的入境旅客，共323.02萬人次，按年減少76.6%；不過夜旅客及留宿旅客分別下跌77.1%及76%，分別只有170.29萬人次及152.72萬人次。旅客平均逗留1.4日，同比上升0.3日；留宿旅客的平均逗留時間增加0.5日至2.7日，不過夜旅客則維持在0.2日。按客源統計，內地、香港及台灣地區旅客的跌幅均超過七成，分別只有230.37萬、65.02萬及8.12萬人次。

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