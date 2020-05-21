政府統計處公布今年4月消費物價指數按年上升1.9%，高過預期的1.8%，但低於3月的2.3%升幅。政府統計處表示，綜合消費物價指數4月錄得較細按年升幅，部分是由於去年4月起，差餉寬免上限由每個應繳差餉物業每季2500元下調至1500元，令比較基數較高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，4月基本通脹率為2.3%，低於3月的2.6%，主要是由於私人房屋租金升幅收窄，以及煤氣燃料調整費下跌。

經季節性調整的綜合消費物價指數截至今年4月止的三個月平均每月變動率為0.6%，截至3月止的三個月的相應變動率則為0.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，4月及3月變動率分別跌0.1%及升0.1%。

各類綜合消費物價指數組成項目中，今年4月錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳），按年升14.0%；雜項物品上升2.9%；住屋上升1.8%；外出用膳上升1.6%；雜項服務上升0.9%；煙酒上升0.7%；交通上升0.1%。

另外，4月錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水，按年下跌18.8%；衣履下跌4.4%；耐用物品下跌3.1%。

政府發言人表示，由於大部分主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力緩和，抵銷食品通脹輕微上升的影響，基本消費物價通脹率4月下降至2.3%。展望將來，預計短期內通脹壓力會進一步減弱，由於經濟嚴重衰退，本地成本壓力繼續緩和。環球需求急挫，加上近期港元跟隨美元走強，外圍價格壓力料會進一步減退。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。

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