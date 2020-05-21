中國爆發新冠肺炎後，不少食肆因應抗疫措施停業，近月陸續重新營業。星展銀行（香港）香港及中國內地消費品行業分析師許思敏指出，內地餐飲業銷售今年首季按年跌40%，4月跌幅已收窄30%，相信情況會持續至下半年，認為短線經營環境仍有困難，或面對挑戰，但生意有所好轉，長線而言龍頭或大企業的經營及財務能力更強，有機會取得更大市佔率。

她表示，內地餐飲業何時回復正將視乎疫情發展，現時大部分地區均可控制疫情，但個別地區仍有零星個案，或重新出現「限聚令」，對餐飲業有一定影響，隨著更多關於疫情的研究出台，相信第2季銷售可慢慢好轉，惟預計下半年仍錄輕微跌幅。如果恢復情況持續，明年有機會出現明顯好轉，但現時人流未完全復蘇，企業最重要是成本控制。

她續稱，疫情期間經營環境欠佳，相信市場整合更快，現時內地首100間餐飲企業市佔率僅7.2%，反映大企業仍有很大增長空間。香港方面，由於市場已十分成熟，集中度亦遠高於中國，不會出現大規模整合，擴展市佔率要尋找其他途徑，例如多品牌策略。

「太二酸菜魚」母企九毛九（9922）日前公布，將關閉客流較少的門店，並停止在北京、天津及武漢經營九毛九餐廳。許思敏認為，行業好景與否均會開關店，如果不賺錢便關店，情況視乎公司對市場的看法，以及資金是否充裕，現時亦有一些企業，趁機尋找良好位置的店舖，開關店亦可視為改善店舖組合。

另外，許思敏指出，本地餐飲品牌發展內地市場已一段時間，由於市場龐大，大多由地區性做起，運作模式與香港相同，但未必符合內地消費者要求，最終用較多時間摸索市場。不過本地品牌供應鏈及成本控制良好，亦有一定潛力。

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