開拓藥業（9939）明日上市，現已開始暗盤交易，於耀才暗盤開市報22.85元，升13.4%。每手500股，每手賺1350元。截止下午4點25分，升幅略有收窄，報22.3元，升10.7%。醫藥股本為當炒板塊，但今日突然來個大逆轉，一眾早前上市的生科新股包括沛嘉醫療（9996）、康方生物（9926）分別跌7%及9%。

配售公告顯示，開拓上限定價每股20.15元，公開發售共計接獲19.4萬份申請，錄得550倍超購。按包銷商認購量，國際配售則錄得8倍超購。一手中籤率10%，9手穩中一手。認購金額超過500萬元的乙組大戶則有約4700人。

醫療股疑「散水」，第一上海首席策略師葉尚志表示，可能是早前美股Moderna事件打擊市場信心，產生連鎖反應。當時Moderna指新冠疫苗結果正面，結果又被多方揭露數據不全，致使股價回頭急插。不過葉尚志表示，對新股而言，相信首日表現仍是看超購倍數、定價等因素，未必會受同業表現影響。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬則表示，開拓明日掛牌股價表現將十分關鍵，若受拖累而錄跌幅，此後新股認購反應都將受到負面影響。他表示，今日醫藥股全線大跌，可能是早前「炒過龍」之嫌。他表示，其中多數公司甚至尚未盈利，再加上大市始終難攀上24500點，可能有大戶先行獲利離場。

他又表示，現時股市對外圍消息敏感，風吹草動都可能引發調整，前有Moderna疫苗隱瞞數據，後有美國意圖「制裁」中概股，買家入市須考慮全局。

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