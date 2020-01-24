中美關係又趨緊張，一方面美國參議院通過的新例或逼走一批中概股，另一方面，美國總統特朗普亦就疫情於Twitter炮轟「中國的無能造成了這場全球大屠殺」。恒指高開128點見全日高位後，最多曾挫191點。

恒指收市跌119點或0.49%，報24280點，成交金額1242億元，較上日增加22.19%；國指跌47點或0.48%，報9850點。

中移動（0941）升3.22%，收報57.7元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻33點；申洲國際（2313）跌3.75%，收報89.85元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.5%，收報433.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。

中美再角力，貿易相關股下跌，萬洲（0288）跌1.63%，收報6.65元；申洲跌3.75%，；創科實業（0669）跌1.33%，收報66.95元；瑞聲（2018）跌2.51%，收報42.75元；舜宇（2382）跌2.02%，收報111.3元。

以目前中國未容許美國審計中國公司的情況下，在美上市的股份大有機會於立例後無法繼續上市，憧憬中概股回流，港交所（0388）升1.96%，收報271元。

於年報中表示美國無法審計業績的阿里巴巴（9988）收報206.2元，跌2.27%。不過，阿里目前在港第二上市，股份可由美國帶回港，加上染藍憧憬，阿里回吐後仍守住早前的裂口。

同樣憧憬染藍的美團（3690）收報127.6元，跌0.7%，今早曾創上市新高的131.4元。而染藍機會較低，業績亦倒退的小米（1810）收報12.7元，跌0.78%。

隨大市回吐的還有早前熱炒的生科藥股。大股東配股兼失控股權的藥明生物（2269）收市跌0.5%，報133元；康希諾生物（6185）更在創新高285.8元後倒跌，最低位190元，以高位計跌幅達33.5%，收市報214元，較昨日收市跌13%。

其他報道

李小加關注數據產業發展 籲先從醫療數據入手

【有片：埋身擊】肺炎疫苗測試成功 有望帶動德國DAX指數再上

Bossini股價早市飆逾9成 較李寧入主前高十倍

B股醫療股現散水格 康希諾最多高位跌三成

中信資本張懿宸建議加強香港人才優勢

雷軍建議推動衛星互聯網行業發展

房利美房貸美擬明年上市 集資過萬億

華為新制裁被指存在漏洞 美國不排除收緊規定

【選股王】京東上市前 港視有望借勢挑戰高位

漢莎航空申請獲90億歐元援助 德國政府或入股兩成