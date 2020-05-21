B股醫療股現散水格 康希諾最多高位跌三成
文章日期：2020年5月21日 15:27
今年以來因疫情而急速炒上的醫療股及未盈利生科股（B股），今日午後突現大跌潮，市場紛紛猜測是否醫藥炒風已近尾聲。領跌為B股龍頭康希諾生物（6185），今開255.4元，曾高見285.8元，豈料午後自高位急插三成，最低曾見190元，高低波幅近100元。如果從最高位接貨，帳面最多蝕近兩萬元。其後該股雖然收復部分失地，但現時跌幅仍超過一成。截至下午3時20分，報214.8元，跌12.68%。今日暫錄19.8億元成交。
其他生科新股亦受重創，今年最熱門新股沛嘉醫療（9996）跌5.5%，報27.7元。康方生物（9926）報27.85元，跌5.9%。明日將有另一隻B股開拓藥業（9939）上市，其表現會否成為B股「第一滴血」勢成市場焦點。
近期領升的數隻醫療熱股幾乎全軍覆沒。春立醫療（1858）跌8.6%，報49.45元。愛康醫療（1789）跌6%，報23.4元。微創醫療（0853）跌2.9%，報25.05元。藥股方面，早前大股東配股的藥明生物（2269）跌1.27%，報132元。
兩大在線醫療股亦受到「散水潮」拖累，早前傳出高層大地震的平安好醫生（1833）昨日恢復升勢，一度挑戰109元，但今日再度轉跌，暫報104.3元，跌1.79%。阿里健康（0241）跌1.1%，暫報19.78元。