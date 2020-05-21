全國兩會今日召開，人大代表之一的小米集團（1810）董事長兼首席執行官雷軍今次提交了四份建議，其中包括推動衛星互聯網行業發展、完善小微企業融資服務等。

雷軍指出，衛星互聯網被列為新基建重要發展範疇，建議應納入「十四五」發展規劃，明確衛星互聯網相關商業航天企業是國家航天事業的重要組成部分。同時可進一步降低民企進入衛星互聯網的門檻，包括改革國內衛星頻率申請協調機制，即降低向國際電聯申報頻率軌道資源的門檻；以及進一步放開對民企應用商業衛星開展商業服務的行業准入限制。

雷軍又建議，應推進金融機構融資服務堅持風險定價，加強運用金融科技和大數據能力，降低服務成本。扶持中小銀行專注進行中小企融資服務。加強發展天使投資等融資方式，同時通過稅收調節等手段鼓勵以上融資方式更好地投入到中小企。

人大代表、TCL集團董事長李東生今年則建議將A股每日交易時間延長1小時至5小時，以及除國家法定節假日外，其餘工作日A股都可進行交易。他亦提出應注重市場公平性，減少對股東合法行為的行政干預。

至於同樣是人大代表的吉利汽車（0175）董事長李書福，今年就提出了兩份有關車輛購置稅及汽車消費稅的改革建議，以及有關適度放開限制電單車行駛的提案。

記者：陳子凌

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