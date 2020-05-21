恒指連續第三日於裂口之上橫行，美股隔晚向上，而恒指亦跟隨高開128點，高見24528點，但已成為半日高位，最多曾跌191點或0.79%，報24208點，逼近10天線(24200.56點)。市場觀望中美關係、疫情發展，以及兩會公布。

恒指半日跌2點或0.01%，報24397點，成交金額660億元；國指跌13點或0.14%，報9884點。

中移動（0941）升3.58%，收報57.9元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點；申洲國際（2313）跌4.45%，收報89.2元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1%，收報435.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。

美國參議院通過法案，一直無法被美國審計核查的中概股或被逼退市，當中包括今日公布業績的阿里巴巴（9988），半日收報207.6元，跌1.61%；憧憬更多中概股因而回流香港，港交所（0388）升3.01%，收報273.8元，曾高見274.2元，創逾1個月新高。

俗稱「ATM」的成員之一，憧憬將染藍的美團（3690）再創上市新高，收報130.5元，升1.56%。

中美口角升級，美國總統特朗普Twitter 發文不點名批評「中國的一些瘋子剛發布聲明，怪東怪西就是不怪中國自己，疫情已導致數萬人喪命。請大家向這個笨蛋解釋，是中國的無能造成了這場全球大屠殺，而不是其他原因！」。貿易股向下，萬洲（0288）跌0.44%，收報6.73元；申洲國際（2313）跌4.45%，收報89.2元；創科實業（0669）跌0.81%，收報67.3元；瑞聲（2018）跌1.71%，收報43.1元；舜宇（2382）跌0.62%，收報112.9元。

1個月HIBOR連升2日，今早再升3.04點子，升穿0.6%，地產股下跌，恒地（0012）跌0.83%，收報29.8元；新地（0016）跌0.4%，收報98.7元；新世界發展（0017）跌1%，收報8.89元；長實集團（1113）跌0.42%，收報46.95元；信置（0083）無升跌，收報10.08元。

小米（1810）公布首季業績，期內收入升13.6%至497.02億元人民幣；純利跌30.79%至21.64億元人民幣。小米收報13.14元，升2.66%。

藥明生物（2269）大股東以每股127.18元配股，並失控股股東地位。收市報131.6元，跌1.5%。

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