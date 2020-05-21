恒指跌2點，收報24397點，成交金額660億元。美企業績理想，加上市場憧憬重啟經濟，美股大漲，道指收復日前失地，納指再創反彈新高。亞洲股市今早窄幅上落，科技股個別發展，美團（3690）、金蝶（0268）、微盟（2013）續升，騰訊（0700）、阿里（9988）稍回。手機設備股、半導體股偏軟，但小米（1810）首季業績符預期，股價升2.7%。

港交所（0388）強勢再升3%。京東、網易相繼來港第二上市，香港有望擺脫以舊經濟股為主的困局。港交所短線已拋離保歷加通道，但周線圖頂部在282元，料巨企上市前仍能偏強。

近期炒風轉向中小型股份，今早見易鑫（2858）、希瑪（3309）等市值數十億元的股份都相繼炒上。短線可看看港視（1137）。集團4月平均每日訂單總商品交易額按年增1.6倍至1640萬元，按月跌4.1%。平均訂單值按年跌0.4%至519元，而平均每日訂單數量按年增1.6倍至3.16萬宗。今年及明年計劃逐步推出 開放數據庫平台、電子錢包以及開放登陸頁面。

雖然沒有大陸市場，但在香港業務不斷擴張，以不足50億元市值來看，進一步炒上的機會不少。尤其是京東上市前，有機會借勢挑戰前高位。

張兆聰

明報首席評論員