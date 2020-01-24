恒指跟隨美股高開128點或0.53%，報24528點，成交金額107億元；國指今早高開33點或0.34%，報9931點。

瑞聲（2018）升1.71%，報44.6元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌0.96%，報92.45元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.42%，報71.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻34點；騰訊（0700）跌0.82%，報436.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。

美國參議院通過法案，中概股或被逼退市，阿里巴巴的年報顯示，其會計師指未受到美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）全面檢查。阿里今日公布業績。阿里巴巴開市報209.4元，跌0.76%；或受惠中概股美國退市，港交所（0388）升1.58%，報270元。

小米（1810）公布首季業績，期內收入升13.6%至497.02億元人民幣；純利跌30.79%至21.64億元人民幣。小米開市報12.96元，升1.25%。

藥明生物（2269）大股東以每股127.18元配股，並失控股股東地位。開市報130.1元，跌2.6%。

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