美國參議院一致通過法案，要求企業證明他們不受外國政府控制，如果一家公司不能證明其未受到類似控制，或上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續三年無法對該公司進行審計核查以確定其不受外國政府控制，那麼該公司的證券將被禁止在美國上市。阿里巴巴（9988）等中概股或被逼退市。

具體來說，如果PCAOB無法審計指定的報告，因為該公司使用不受PCAOB檢查的外國會計師事務所，則該法規將要求該外國公司證明其不是外國政府擁有或操縱的。如果PCAOB連續三年無法檢查公司的會計師事務所，則發行人的證券將被禁止在美國的交易所交易。

事實上，PCAOB是安然(ENRON)會計醜聞後，於2002年成立的核查部門，其目的是防止可能導致股東蒙受損失的欺詐和不當行為。而中國一向拒絕PCAOB審核在紐交所、納斯達克和其他美國交易所上市的公司審計結果。雖然PCAOB從技術上說不屬於政府部門，但還是由美國證券交易委員會（SEC）監管。

根據SEC的數據，有224家市值合計超過1.8萬億美元的在美上市公司，位於PCAOB審計核查面臨障礙的地方，當中95%即213間是來自中國/香港的公司，餘下11間為比利時公司。

議案由共和黨參議員約翰·肯尼迪和民主黨參議員Chris Van Hollen聯合提出，肯尼迪表示，希望「中國遵守規則」。Van Hollen則指，「上市公司都應遵循相同的標準，該法案根據常識作出了調整，以實現公平競爭並為投資者提供決策所需的透明度」，「對於今天能夠在壓倒性的兩黨支持下通過法案感到自豪，敦促眾議院同事迅速採取行動」。

眾議院金融服務委員會的民主黨議員Brad Sherman表示，如果法案已經成為法律，瑞幸咖啡的美國投資者可能會避免數十億美元的損失。

根據阿里巴巴於美國的年度報告指，其報告所包括的審計報告是由未經PCAOB全面檢查的審計師準備的。阿里巴巴的會計師羅兵咸永道指，因為有大量的業務在中國境內，一個PCAOB當前無法在未經中國政府批准下進行檢查的司法管轄區，因此相關的審計師及其審計工作目前尚未受到PCAOB的全面檢查。